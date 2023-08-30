Шесть пилотов погибли при крушении двух вертолетов в Донецкой области

Два украинских военных вертолета упали в Донецкой области, их экипажи погибли. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в силовых структурах.



Отмечается, что 29 августа в Краматорском районе Донецкой области произошло падение военных вертолетов Ми-8. Летательные аппараты полностью уничтожены.



На месте обнаружили тела шести погибших военнослужащих.



Происшествие подтвердил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Евгений Ракита в комментарии «Суспильному». Шестеро погибших пилотов входили в эту бригаду.



Ракита отметил, что трагедия произошла при выполнении боевого задания.



Имена и обстоятельства гибели не разглашаются в целях безопасности, добавил спикер.



В Единый реестр досудебных решений внесены данные по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 416 УК Украины «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».



Расследованием занимается Государственное бюро расследований.