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Шість пілотів загинули під час аварії двох вертольотів у Донецькій області

30 серпня 2023, 22:01

Шість пілотів загинули під час аварії двох вертольотів у Донецькій області

Два українські військові вертольоти впали на Донеччині, їхні екіпажі загинули. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на джерела у силових структурах.

Зазначається, що 29 серпня у Краматорському районі Донецької області сталося падіння військових гелікоптерів Мі-8. Літальні апарати повністю знищені.

На місці виявили тіла шести загиблих військовослужбовців.

Подію підтвердив речник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського Євген Ракита у коментарі «Супільному». Шестеро загиблих пілотів входили до цієї бригади.

Рокита зазначив, що трагедія сталася під час виконання бойового завдання.

Імена та обставини загибелі не розголошуються з метою безпеки, додав речник.

До Єдиного реєстру досудових рішень внесено дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 416 КК України «Порушення правил польотів або підготовки до них».

Розслідування займається Державне бюро розслідувань.

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