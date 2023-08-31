Работают на россиян. В Луганской области будут судить трех коллаборантов

Трое жителей Луганщины будут судить за работу на российских оккупантов. Фото: Луганская областная прокуратура

Трое граждан Украины из оккупированной Луганской области будут судить за поддержку и работу на РФ. Предатели согласились работать на оккупантов и заняли руководящие должности в «ЛНР». Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что после полномасштабного вторжения России обвиняемые заняли «руководящие должности» в незаконных органах власти псевдореспублики.

«Так называемым «начальником управления обеспечения жизнедеятельности» в оккупационной «администрации города Луганска» стал местный житель, бывший директор луганского ГКП «Центрожилком». Мужчина после 2014 года начал поддерживать российскую агрессию. Он организовывает работу предприятий на территории города. Под его управлением проводятся работы по ремонту и содержанию улиц и дорог», — говорится в сообщении.

Еще двое обвиняемых — жители Старобельского района.

Бывшая главная специалистка управления бухгалтерского учета и финансового обеспечения Беловодского поселкового совета возглавила аналогичное управление в «администрации Беловодского района ЛНР».

«Экс-работницу Старобельского городского совета оккупанты назначили руководить «отделом обеспечения жизнедеятельности села Нижнепокровка администрации Старобельского района ЛНР»», — отмечается на сайте.

Псевдоначальники организовуют работу указанных подразделений по законодательству «ЛНР» и активно проводят антиукраинскую деятельность.

В настоящее время фигуранты объявлены в розыск.

Им грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет и с возможной конфискацией имущества.

Напомним, так называемого «мэра» оккупированного Мариуполя Олега Моргуна ждет суд. Предателю грозит до 10 лет за решеткой.