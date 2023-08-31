Працюють на росіян. У Луганській області судитимуть трьох колаборантів

Троє мешканців Луганщини судитимуть за роботу на російських окупантів. Фото: Луганська обласна прокуратура

Троє громадян України з окупованої Луганської області судитимуть за підтримку та роботу на РФ. Зрадники погодилися працювати на окупантів та обійняли керівні посади у «ЛНР». Про це повідомили у пресслужбі Луганської обласної прокуратури.

Наслідком встановлено, що після повномасштабного вторгнення Росії обвинувачені обійняли «керівні посади» у незаконних органах влади псевдореспубліки.

«Так званим «начальником управління забезпечення життєдіяльності» в окупаційній адміністрації міста Луганська став місцевий житель, колишній директор луганського ДКП «Центрожилком». Чоловік після 2014 року почав підтримувати російську агресію. Він організовує роботу підприємств біля міста. Під його управлінням проводяться роботи з ремонту та утримання вулиць та доріг», — йдеться у повідомленні.

Ще двоє обвинувачених — жителі Старобільського району.

Колишня головна спеціалістка управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Біловодської селищної ради очолила аналогічне управління у «адміністрації Біловодського району ЛНР».

«Екс-працівницю Старобільської міської ради окупанти призначили керувати «відділом забезпечення життєдіяльності села Нижньопокровка адміністрації Старобільського району ЛНР», — зазначається на сайті.

Псевдоначальники організовують роботу зазначених підрозділів із законодавства «ЛНР» та активно проводять антиукраїнську діяльність.

Наразі фігурантів оголошено у розшук.

Їм загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, на так званого «мера» окупованого Маріуполя Олега Моргуна чекає суд. Зраднику загрожує до 10 років за ґратами.