Росіяни за останню добу обстріляли Донецьку область: є загиблий та поранений

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Павло Кириленко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині, за останню добу окупанти вбили одну людину, також відомо про потерпілого. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За 31 серпня росіяни вбили 1 мешканця Донецької області — у Мирному. Ще одна людина в області за добу зазнала поранень», — написав він.

Глава регіону зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Усього з початку повномасштабного вторгнення військ Росії на підконтрольній Україні частині Донецької області зафіксовано загибель 1676 людей, ще 4061 цивільний поранено.

Нагадаємо, 30 серпня російські війська атакували Мирноградську громаду Донецької області. Внаслідок обстрілів є руйнування.