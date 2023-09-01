Проблеми з обмінним фондом: Лубинець щодо перспектив звільнення українських військовополонених

Україна має проблеми з обмінним фондом. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» повідомив уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубинець.



Він розповів, що «мало російських військовополонених, яких ми хочемо міняти на українських військовополонених, — вони є, але кількість недостатня».



Іншою проблемою, за словами Лубинця, є відсутність інтересу російської сторони до своїх військовополонених.



«Росіянам іноді цікавіше використовувати і своїх військовополонених, і родичів українських військовополонених, але не повертати наших додому. І накручувати родичів військовополонених, що Україна винна, Україна не хоче, ми щось там пропонуємо, а вони не готові», - наголосив він.



За даними ГУР МО України, з січня 2022 року РФ призвала на службу від 55 до 60 тисяч осіб із захоплених територій Донбасу та Луганської області.



7 серпня Україна повернула з російського полону ще 22 військові. Як повідомив тоді омбудсмен Дмитро Лубинець, з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула із полону 2598 українців.



За приблизними оцінками Росія незаконно містить понад 20 тисяч українських громадянських заручників. Це дані зі звернень родичів, близьких яких затримала російська сторона.