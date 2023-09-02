Оккупанты обстреляли Сумскую область: ранены люди, разрушены дома, детский сад и школа искусств

Атака на Сумскую область. Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки российские войска 19 раз обстреляли территорию Сумской области. Атаковали гражданскую инфраструктуру авиацией, артиллерией, минометам и БпЛА. Об этом сообщили в Национальной полиции.



В общей сложности зафиксировано более 150 ударов. В результате атак четыре человека получили ранения, повреждены 16 частных домов, 11 многоквартирных домов, пять частных автомобилей, два магазина, десять гаражей, детский сад, школа искусств.

Атака на Сумскую область. Фото: Нацполиция

Армия России также подвергла ударам помещения управления образования, детская библиотека, отделение полиции, банка, ЖЭКа, механическая мастерская, хозяйственное помещение и сельскохозяйственную технику.

Атака на Сумскую область. Фото: Нацполиция

Ранее, армия страны-агрессора продолжила вести прицельный огонь по мирным жителям Донецкой области.



