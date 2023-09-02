Окупанти обстріляли Сумську область: поранено людей, зруйновано будинки, дитячий садок і школу мистецтв

Атака на Сумську область. Фото: Нацполіція

Минулої доби російські війська 19 разів обстріляли територію Сумської області. Атакували цивільну інфраструктуру авіацією, артилерією, мінометами та БпЛА. Про це повідомили у Національній поліції.



Загалом зафіксовано понад 150 ударів. Внаслідок атак чотири особи отримали поранення, пошкоджено 16 приватних будинків, 11 багатоквартирних будинків, п'ять приватних автомобілів, два магазини, десять гаражів, дитячий садок, школа мистецтв.

Атака на Сумську область. Фото: Нацполіція



Армія Росії також завдала ударів по приміщеннях управління освіти, дитячої бібліотеки, відділення поліції, банку, ЖЕКу, механічної майстерні, господарського приміщення та сільськогосподарської техніки.

Атака на Сумську область. Фото: Нацполіція

Раніше армія країни-агресора продовжила вести прицільний вогонь по мирних жителів Донецької області.



