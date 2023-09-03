Разведчики ГУР уничтожили российский комплекс «Аванпост»

Украинские разведчики с помощью дрона уничтожили враждебный наблюдательный комплекс «Аванпост». Информацию про его уничтожение распространило оборонное ведомство.



Такие комплексы агрессор использует для контроля за границей, территорией важных объектов и для ведения разведки. Оптика, оборудованная «аванпостом», позволяет распознавать человека на расстоянии до 10 километров в дневное время и до 4 километров в ночное.

В ГУР отмечают, что наблюдательный пункт был оснащен автономной системой питания, радиолокатором, ретранслятором связи, а также сервером для фиксации данных.



Этот комплекс мешал Силам безопасности и обороны Украины на Северном направлении.

Ранее, разведчики ГУР МО Украины вместе с воинами отряда спецназначения «Омега» уничтожили станцию обнаружения целей 9С18 «Купол», пуско-заряжающую установку ЗРК 9К37 и ЗРК «Бук».