Розвідники ГУР знищили російський комплекс «Аванпост»

Українські розвідники за допомогою дрону знищили ворожий комплекс «Аванпост». Інформацію щодо його знищення поширило оборонне відомство.



Такі комплекси агресор використовує контролю за кордоном, територією важливих об'єктів й у ведення розвідки. Оптика, якою обладнаний «аванпост», дозволяє розпізнавати людину на відстані до 10 кілометрів на денний час і до 4 кілометрів на ніч.

У ГУР зазначають, що пункт спостереження був оснащений автономною системою живлення, радіолокатором, ретранслятором зв'язку, а також сервером для фіксації даних.



Цей комплекс заважав Силам безпеки та оборони України на Північному напрямку.

Раніше розвідники ГУР МО України разом із воїнами загону спецпризначення «Омега» знищили станцію виявлення цілей 9С18 «Купол», пуско-зарядну установку ЗРК 9К37 та ЗРК «Бук».