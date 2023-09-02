В Луганской области разведчики уничтожили российские системы «Купол» и «Бук»

Разведчики ГУР МО Украины вместе с воинами отряда спецназначения «Омега» уничтожили станцию обнаружения целей 9С18 «Купол», пуско-заряжающую установку ЗРК 9К37 и ЗРК «Бук». Видео уничтожения российской техники опубликовало ГУР МО Украины.



Операцию провели на оккупированной части Луганской области вблизи города Сватово, уничтожив три единицы военной техники российских захватчиков.



В отчете ГУР значится, что военную технику РФ обнаружили во время ее передвижения по грунтовым дорогам вне населенного пункта, после чего по целям нанесли удары дронами-камикадзе.

Напомним, недавно Россию ночью атаковали дроны. Взрывы были слышны над Тульской, Брянской, Псковской, Калужской и Орловской областях.