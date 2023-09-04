В Луганской области оккупанты «рисуют» избирательные списки

На оккупированных территориях Луганской области, российские захватчики «рисуют» более 1,3 миллиона избирателей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лисогор.

Избирательные бюллетени на оккупированной территории Луганской области. Фото: Артем Лисогор / telegram

По его словам, никаких списков пока нет. Согласно обнародованным «документам», россияне отмечают в разрушенных ими же городами десятки тысяч избирателей.



«Вот только «город-герой Попасная» и соответствующий «избирательный округ» почему-то они забыли включить. Тоже можно было «нарисовать» тысяч десять «единороссов». Все логично: до войны было 20 тысяч жителей, «бандеровцы» убежали… Напрасно, что, по имеющейся информации, в городе осталось 200–300 человек», — отмечает глава региона.



Он добавил, что в Северодонецке и Рубежном россиянами «учтено» по 15 тысяч «избирателей», а в Лисичанске – 30 тысяч. В Луганске вообще – 300 тысяч избирателей, Алчевске – 75, Сорокином (Красном Луче) – 90.



«Такое впечатление, что 10 лет войны вообще не было. Люди не убегали от преследований, а наоборот – отовсюду ехали в поисках лучшей жизни в «молодую республику». Как говорил путину товарищ сталин: «не важно, как голосуют, важно, как считают», — заключил Артем Лисогор.



Стоит добавить, что на момент 1 января 2014 года, в Луганской области согласно Госстату проживало 2 239 500 млн жителей. После оккупации части области в 2014 году, на подконтрольной Украине территории осталось более 650 000 людей.

Со времени активной фазы войны, более 200 000 попали под определение внутреннеперемещенных лиц. Даже если представить, что в Луганской области проживает 1,3 млн человек - они все равно не могут быть все избирателями.

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