На Луганщині окупанти «малюють» виборчі списки

На окупованих територіях Луганської області російські загарбники «малюють» понад 1,3 мільйона виборців. Про це повідомив голова Луганської ОВ Артем Лісогор.

Виборчі бюлетені на окупованій території Луганської області Фото: Артем Лісогор / telegram

За його словами, жодних списків наразі немає. Згідно з оприлюдненими «документами», росіяни відзначають у зруйнованих ними ж містами десятки тисяч виборців.



«От тільки «місто-герой Попасна» та відповідний «виборчий округ» чомусь вони забули включити. Теж можна було «намалювати» тисяч десять «єдноросів». Все логічно: до війни було 20 тисяч жителів, «бандерівці» втекли… Даремно, що, за наявною інформацією, у місті залишилося 200–300 людей», — зазначає голова регіону.



Він додав, що у Сєвєродонецьку та Рубіжному росіянами «враховано» по 15 тисяч «виборців», а у Лисичанську – 30 тисяч. У Луганську загалом – 300 тисяч виборців, Алчевську – 75, Сорокіном (Червоному Лучі) – 90.



«Таке враження, що 10 років війни взагалі не було. Люди не тікали від переслідувань, а навпаки – всюди їхали у пошуках кращого життя до «молодої республіки». Як казав путіну товариш сталін: «не важливо, як голосують, важливо, як вважають», — сказав Артем Лісогор.



Варто додати, що на момент 1 січня 2014 року, на Луганщині згідно з Держстатом проживало 2 239 500 млн жителів. Після окупації частини області у 2014 році на підконтрольній Україні території залишилося понад 650 000 людей.

З часу активної фази війни понад 200 000 потрапили під визначення внутрішньопереміщених осіб. Навіть якщо уявити, що на Луганщині проживає 1,3 млн осіб - вони все одно не могли бути всі виборцями.

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