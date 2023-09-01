«ЛНР» ушла в изоляцию: почему запрещен мобильный интернет ►

На захваченных Россией территориях Украины начались досрочные псевдовыборы в местные так называемые парламенты. И, как оказалось, треть списка кандидатов в народные избранники состоит из пенсионеров, домохозяек и других подставных людей. Кого еще предлагают «выбирать»?

Так называемая «ЛНР» впереди планеты всей… по ограничениям. Почему российские власти аннексированного региона запрещают мобильный интернет? И как далеко можно зайти с такой антидиджитал политикой?

Тихими делами прославится нельзя. Как оккупационные власти занимаются популизмом ради пиара? И какие реальные проблемы остаются без внимания?

Об этом, а также о других событиях в оккупации рассказываем в программе «За Гранью».