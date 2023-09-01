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«ЛНР» ушла в изоляцию: почему запрещен мобильный интернет ►

01 сентября 2023, 22:46

«ЛНР» ушла в изоляцию: почему запрещен мобильный интернет ►

  • На захваченных Россией территориях Украины начались досрочные псевдовыборы в местные так называемые парламенты. И, как оказалось, треть списка кандидатов в народные избранники состоит из пенсионеров, домохозяек и других подставных людей. Кого еще предлагают «выбирать»?
  • Так называемая «ЛНР» впереди планеты всей… по ограничениям. Почему российские власти аннексированного региона запрещают мобильный интернет? И как далеко можно зайти с такой антидиджитал политикой?
  • Тихими делами прославится нельзя. Как оккупационные власти занимаются популизмом ради пиара? И какие реальные проблемы остаются без внимания?

Об этом, а также о других событиях в оккупации рассказываем в программе «За Гранью».

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17:17
«Утро началось не с кофе». Под захваченным Мариуполем партизаны подожгли базу оккупантов
17:00
В Украину удалось вернуть 11 депортированных Россией детей — ОП
16:59
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15:24
В «ДНР» заявили об обстреле Донецка, есть пострадавшие и погибшая
15:16
В Донецке разобрали стихийный мемориал с портретами Пригожина и Уткина
15:09
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15:09
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