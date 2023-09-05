В захваченном ВС РФ Северодонецке среди кандидатов на «выборах» много незнакомых людей — Стрюк

В захваченном армией РФ Северодонецке среди кандидатов в избирательных списках на так называемых захватчиками «первых выборах» очень много незнакомых людей, но есть и известные местные коллаборационисты. Об этом рассказал начальник Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк.

Он отметил, что в эти дни в оккупированном городе захватчики обходили пожилых людей, чтобы те «проголосовали» дома.

«Некоторые северодончане призывают в социальных сетях возвращаться в разрушенный и оккупированный город, но сами находятся за границей», — рассказал Стрюк.

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