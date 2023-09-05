У захопленому ЗС РФ Сєвєродонецьку серед кандидатів на «виборах» багато незнайомих людей — Стрюк

У захопленому армією РФ Сєвєродонецьку серед кандидатів у виборчих списках на так званих загарбниками «перших виборах» дуже багато незнайомих людей, але є й відомі місцеві колабораціоністи. Про це розповів начальник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк.

Він зазначив, що в ці дні в окупованому місті загарбники обходили людей похилого віку, щоб ті «проголосували» вдома.

«Деякі сєвєродончани закликають у соціальних мережах повертатися до зруйнованого та окупованого міста, але самі перебувають за кордоном», — розповів Стрюк.

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