На сайті МВС серед розшукуваних з'явилася картка лідера «ОПЗЖ»

Співробітники поліції підозрюють колишнього народного депутата від фракції «ОПЗЖ» Вадима Рабіновича у державній зраді. Про це повідомляє офіційний сайт МВС України.



За даними міністерства внутрішніх справ, датою зникнення Рабіновича вважається 26 липня 2023 року. Раніше співробітники Державного бюро розслідувань також повідомили про підозру у державній зраді колишньому народному депутату України.

Фото Вадима Рабіновича у списку розшукуваних на сайті МВС. Фото: МВС

На сайті правоохоронних органів уточнюється, що ця особа ховається від слідчих органів.

Нагадаємо, Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Вадима Рабиновича та Ігоря Васильковського.