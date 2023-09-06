Блінкен заявив у Києві, що США бачать гарний прогрес контрнаступу ЗСУ

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у Києві, що США бачать гарний прогрес контрнаступу Збройних сил України та пообіцяв довготривалу підтримку. Про це повідомляє «Європейська правда».



Він також заявив, що приїхав до України, щоби продемонструвати тверду підтримку України США.



«Ми бачили гарний прогрес у контрнаступі. Ми хочемо подбати про те, щоб Україна мала те, що їй необхідно не лише для успішного контрнаступу, а й у довгостроковій перспективі, щоб вона мала хороші важелі стримування, сильні оборонні здібності, щоб агресія не повторилася», — сказав держсекретар, зазначивши, що вражений хоробрістю та стійкістю українців.



США, за словами Блінкена, співпрацюватимуть із партнерами для того, щоб допомогти Україні відновитися та ставати сильною економікою та сильною демократією.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.