У Росії планують призвати на контрактній основі ще 140 тисяч осіб

Міноборони РФ намагається рекрутувати 420 000 військових до кінця 2023 року. Про нові плани з вербування в Росії повідомили у британській розвідці.



Зокрема, у британському військовому відомстві підтвердили наявність 280 тисяч російських військовослужбовців, пославшись на слова колишнього главу РФ Дмитра Медведєва, які вже приєдналися до армії на контрактній основі.



Хоча, як і раніше, перевірити чи верифікувати надійність заяв заступника голови Ради безпеки Росії фахівці не беруться.

Раніше стало відомо, що силам оборони України вдалося просунутися ще близько 1,5 квадратних кілометрів поблизу Роботиного, Запорізької області.