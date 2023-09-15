Уряд ухвалив проект бюджету на 2024 рік

Ключовий акцент цього проєкту – оборона та безпека нашої країни. Про це у своєму телеграмі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Він зазначив, що держава направить понад половину всіх ресурсів бюджету із загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн – 1 трильйон 685 млрд грн на оборону.



«Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цього року, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших сил безпеки та оборони», - додав прем'єр.



Другий пріоритет – це соціальна сфера. Витрати бюджету становитимуть 469 млрд грн, що на 25 млрд більше, ніж цього року.



Третій пріоритет – медицина та освіта. На сектор освіти уряд виділить 179 млрд грн, і це на 23 млрд більше, ніж цього року.



На медицину – 202 млрд грн, що на 24 млрд перевищує витрати 2023 року. Четвертий пріоритет – підтримка ветеранів. Витрати за цією програмою збільшуються — з 6,8 млрд грн 2023 року до 14,3 млрд грн наступного.



П'ятим пріоритетом для Кабміну стане відновлення української економіки. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, жодного підвищення податків не передбачається.



Уряд продовжить програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів – роботи, підтримку українських стартапів.

Раніше Кабмін погодив звільнення Кириленка з посади голови Донецької ОВД.