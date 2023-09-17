Луганская область: ВСУ остановили попытку оккупантов массированным штурмом захватить часть территорий

Военные остановили очередную попытка россиян массированным штурмом захватить часть территорий на Луганщине. Фото: ОВА

Российский оккупантам не удалось оккупировать некоторые населенные пункты в Луганской области. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Очередная попытка россиян массированным штурмом захватить часть территорий в Луганской области пресечена. Оккупанты уже несколько дней пытаются восполнить потери», — написал он.



По словам Лысогора, украинские военнослужащие готовы держать оборону на каждом участке. Однако армия РФ продолжает наносить удары по Новоегоровке и Невскому.



Кроме того, Невское и Белогоровка страдали от артиллерийских ударов.



Напомним, 15 сентября Генштаб Вооруженных сил Украины в сводке на утро пятницы подтвердил взятие села Андреевка под Бахмутом. Стало известно, сколько гражданских проживает в деоккупированном селе.