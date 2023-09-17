Луганська область: ЗСУ зупинили спробу окупантів масованим штурмом захопити частину територій

Військові зупинили чергову спробу росіян масованим штурмом захопити частину територій на Луганщині. Фото: ОВА

Російським загарбникам не вдалося окупувати деякі населені пункти в Луганській області. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Чергову спробу росіян масованим штурмом захопити частину територій у Луганській області припинено. Окупанти вже кілька днів намагаються поповнити втрати», — написав він.



За словами Лисогора, українські військовослужбовці готові тримати оборону на кожній ділянці. Проте армія РФ продовжує завдавати ударів по Новоєгорівці та Невському.



Крім того, Невське та Білогорівка страждали від артилерійських ударів.



Нагадаємо, 15 вересня Генштаб Збройних сил України у зведенні на ранок п'ятниці підтвердив взяття села Андріївка під Бахмутом. Стало відомо, скільки цивільних мешкає у деокупованому селі.