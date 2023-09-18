Правительство поможет с оплатой коммуналки ВПЛ на сумму более 5,8 млрд гривен

В сентябре уже направлено более 5,8 млрд. грн. на выплаты для внутренне перемещенных лиц. О чем в телеграм-канале Уряд online сообщили с утра.



В частности, пособие на проживание в размере 3000 тыс. грн (для лиц с инвалидностью и детей) и 2000 тыс. грн (для других лиц) получили 2,5 млн. человек.



Часть ВПЛ, информацию о которых еще не предоставили местные органы власти, получат помощь во втором выплатном периоде – 28 сентября.

Напомним, Кабинет министров впервые установил требования к обустройству мест временного проживания переселенцев.