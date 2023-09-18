Уряд допоможе з оплатою комуналки ВПО на суму понад 5,8 млрд. гривень

У вересні вже направлено понад 5,8 млрд грн на виплати для внутрішньо переміщених осіб. Про що у телеграм-каналі Уряд online повідомили зранку.



Зокрема, допомогу на проживання у розмірі 3000 тис. грн (для осіб з інвалідністю та дітей) та 2000 тис. грн (для інших осіб) отримали 2,5 млн осіб.



Частина ВПО, інформацію про яких ще не надали місцеві органи влади, отримають допомогу у другому виплатному періоді – 28 вересня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів уперше встановив вимоги щодо облаштування місць тимчасового проживання переселенців.