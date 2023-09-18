ВСУ на Бахмутском направлении поразили российскую технику на 6,5 млн долларов

Украинские военнослужащие поразили на Бахмутском направлении 4 единицы вражеской техники. Совокупная стоимость пораженной техники – более 6,5 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Юрия Федоренко - командира роты ударных БпАК «АХИЛЛЕС» 92-й ОШБр им. Ивана Сирко.

«Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК)«АХИЛЛЕС» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко успешно применила FPV-дроны по российский технике», — отметил он.

В частности, уничтожили Танк Т-72Б3 — ликвидирован вместе с экипажем (3 российских военных) и ПТРК «Фагот». Так, танк стоит около 3 миллионов долларов.

Напомним, российские оккупанты несут потери на Бахмутском направлении. В частности, военные 3 полка Сил специальных операций (ССО) поразили российский пункт управления БПЛА.