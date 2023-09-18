ЗСУ на Бахмутському напрямку вразили російську техніку на 6,5 млн доларів

Українські військовослужбовці вразили на Бахмутському напрямі 4 одиниці ворожої техніки. Сукупна вартість ураженої техніки — понад 6,5 млн. доларів. Про це йдеться у повідомленні Юрія Федоренка — командира роти ударних БпАК «АХІЛЛІС» 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка.

«Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка успішно застосувала FPV-дрони з російської техніки», — зазначив він.

Зокрема, знищили Танк Т-72Б3 — ліквідовано разом з екіпажем (3 російські військові) та ПТРК «Фагот». Так, танк коштує близько 3 мільйонів доларів.

Нагадаємо, російські окупанти зазнають втрат на Бахмутському напрямку. Зокрема, військові 3 полки Сил спеціальних операцій (ССО) вразили російський пункт управління БПЛА.