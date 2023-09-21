Померла ще одна поранена внаслідок удару по ринку у Костянтинівці

Померла мешканка Костянтинівки Олена Кузнєцова, яка була тяжко поранена внаслідок удару по ринку 6 вересня. Про смерть жінки повідомили у місцевій групі. 48-річна Олена Кузнєцова працювала на ринку продавчинею.
Жінка отримала тяжку черепно-мозкову травму: один з уламків опинився у судині головного мозку. Після обстрілу Кузнєцову доставили до лікарні Дніпра, де весь цей час за її життя боролися лікарі.
Таким чином, Олена Кузнєцова стала вже 17-ою загиблою внаслідок удару по ринку. Раніше стало відомо, що зросла кількість загиблих внаслідок удару по ринку в Костянтинівці 6 вересня.