Померла ще одна поранена внаслідок удару по ринку у Костянтинівці

Померла мешканка Костянтинівки Олена Кузнєцова, яка була тяжко поранена внаслідок удару по ринку 6 вересня. Про смерть жінки повідомили у місцевій групі. 48-річна Олена Кузнєцова працювала на ринку продавчинею.



Жінка отримала тяжку черепно-мозкову травму: один з уламків опинився у судині головного мозку. Після обстрілу Кузнєцову доставили до лікарні Дніпра, де весь цей час за її життя боролися лікарі.



Таким чином, Олена Кузнєцова стала вже 17-ою загиблою внаслідок удару по ринку. Раніше стало відомо, що зросла кількість загиблих внаслідок удару по ринку в Костянтинівці 6 вересня.



У лікарні Дніпра також померла мешканка Костянтинівки Людмила Панкова. Цю інформацію «Новинам Донбасу» підтвердили у Департаменті охорони здоров'я Донецької обласної військової адміністрації.



Нагадаємо, за даними слідства, вдень 6 вересня російські війська завдали удару по ринку в центрі Костянтинівки ракетою С-300. Внаслідок обстрілу почалася пожежа, що охопила торгові павільйони та автомобілі.



Водночас газета The New York Times після власного розслідування вважає, що трагедія в Костянтинівці сталася внаслідок випадкового падіння української ракети ППО, випущеної із системи «Бук».

