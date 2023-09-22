РФ створює нові катівні на захопленій частині Луганської області — ЦНС

Російські загарбники продовжують політику знищення українців на тимчасово окупованих територіях, що на Луганщині створюють тортури. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

«На тимчасово захоплених землях Луганської області росіяни облаштували нову катівню в одному з населених пунктів. Тули звозять тих українців, які не пройшли «фільтраційну перевірку», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином росіяни сподіваються «перевиховати» місцевих жителів у рамках політики русифікації регіону та придушити їхню волю до опору. У ЦНС заявляють, що такі дії лише збільшують опір, «адже росіяни для місцевих лише тимчасові окупанти».

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