Россияне уничтожили еще один многоквартирный дом в Авдеевке

Горящий дом в Авдеевке. Фото: Донецкая ОВА

Сегодня вечером российские оккупанты нанесли по городу Авдеевка авиаракетный удар и попали в 5-этажку. Об попадании сообщили в Донецкой ОВА.



«Последствия этой атаки тщательно задокументированы – эти доказательства рано или поздно будут использованы против России в международном трибунале», — заявили в Донецкой военной администрации.

Горящий дом в Авдеевке. Фото: Донецкая ОВА

Горящий дом в Авдеевке. Фото: Донецкая ОВА

По предварительной информации, никто не пострадал. Дом теперь фактически непригоден для жизни, как и вся Авдеевка.

Напомним, россияне сегодня днем, 25 сентября, обстреляли город Часов Яр – снаряды попали как в частный сектор, так и в район многоэтажной застройки.