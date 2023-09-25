Росіяни знищили ще один багатоквартирний будинок в Авдіївці

Будинок, що горить в Авдіївці. Фото: Донецька ОВА

Сьогодні ввечері російські окупанти завдали по місту Авдіївці авіаракетного удару та влучили до 5-поверхівки. Про влучання повідомили у Донецькій ОВА.



«Наслідки цієї атаки ретельно задокументовані - ці докази рано чи пізно будуть використані проти Росії в міжнародному трибуналі», - заявили в Донецькій військовій адміністрації.

Будинок, що горить в Авдіївці. Фото: Донецька ОВА

Будинок, що горить в Авдіївці. Фото: Донецька ОВА

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Будинок тепер фактично непридатний для життя, як і вся Авдіївка.

Нагадаємо, росіяни сьогодні вдень, 25 вересня, обстріляли місто Часів Яр – снаряди потрапили як у приватний сектор, так і в район багатоповерхової забудови.