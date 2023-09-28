Донецк, Луганск и не только: Главные события 28 сентября

Политика



Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому день объявления об аннексии оккупированных частей четырех областей Украины будет отмечаться как официальная памятная дата. Так, «день воссоединения» Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей с Россией будет отмечаться 30 сентября.



Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у него нет доказательств, что падение дронов в Румынии было следствием намеренного нападения.



Права человека



Так называемый «верховный суд» группировки «ЛНР» вынес очередной незаконный приговор пленному украинскому военному. Младшего сержанта 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Артема Пухальского обвиняют в «убийстве жителя Золотого».



Еще один незаконный приговор был вынесен военнослужащему 115 отдельной механизированной бригады ВСУ Сергею Довгошею - 20 лет колонии строгого режима.



Боевые действия



Жительница оккупированного Донецка пострадала при подрыве на противопехотной мине.



Мужчина получил ранения в результате детонации неразорвавшегося ранее снаряда в Куйбышевском районе Донецка. 67-летний пострадавший получил ранение во время проведения огородных работ.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.