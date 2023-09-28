«Суд ЛНР» приговорил украинского военного к 19 годам колонии

Так называемый «верховный суд» группировки «ЛНР» вынес очередной незаконный приговор пленному украинскому военному. Младшего сержанта 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Артема Пухальского обвиняют в «убийстве жителя Золотого».



Как сообщает Следственный комитет (СК) России, его приговорили к 19 годам колонии.



Утверждается, что 6 мая 2022 осужденный якобы «осуществил по пять выстрелов осколочно-фугасными минами калибра 120 мм в направлении улиц Войкова и Производственная».



Оккупанты утверждают, что в результате разрыва мины по улице Войкова ранения различной степени тяжести получил мужчина 1938 года рождения, который в последующем скончался в медицинском учреждении. Возле стадиона на улице Производственная, местный житель 1941 года рождения получил минно-взрывные травмы.