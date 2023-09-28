Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 28 вересня

Політика



Президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким день оголошення про анексію окупованих частин чотирьох областей України відзначатиметься як офіційна пам'ятна дата. Так, «день возз'єднання» Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей із Росією відзначатиметься 30 вересня.



Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив , що у нього немає доказів, що падіння дронів у Румунії було наслідком навмисного нападу.



Права людини



Так званий «верховний суд» угруповання «ЛНР» ухвалив черговий незаконний вирок полоненому українському військовому. Молодшого сержанта 24 окремої механізованої бригади ЗСУ Артема Пухальського звинувачують у «вбивстві Золотого».



Ще один незаконний вирок було винесено військовослужбовцю 115 окремої механізованої бригади ЗСУ Сергію Довгошею – 20 років колонії суворого режиму.



Бойові дії



Мешканка окупованого Донецька постраждала під час підриву на протипіхотній міні.



Чоловік отримав поранення в результаті детонації снаряда, що не розірвався раніше, в Куйбишевському районі Донецька. 67-річний потерпілий зазнав поранення під час проведення городніх робіт.

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