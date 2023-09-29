Оккупанты сбросили на Невское четыре авиабомбы — глава Луганской ОВА

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил, что российские оккупанты атаковали село Невское, сбросив четыре бомбы. Населенный пункт находится под ежедневными обстрелами со стороны ВС РФ.



«На Невское россияне сбросили четыре бомбы КАБ-500. Окрестности села обстреляны шестью зажигательными боеприпасами и 10 артиллерийскими», — написал он.

Следует отметить, что оккупанты не прекращают огневого воздействия на Невское и Белогоровку. Территории этих населенных пунктов под ежедневным огнем артиллерии и минометов.



Кроме того, по словам Лысогора, россияне попытались прорвать нашу оборону в Белогоровке, но в очередной раз за год потерпели неудачу — все попытки отбиты.



Справка



КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм.



Напомним, во время подготовке к штурмам ВС РФ значительный акцент делают на авиации, вдоль линии фронта на Луганщине применяя и самолеты, и вертолеты.