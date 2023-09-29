Окупанти скинули на Невське чотири авіабомби — голова Луганської ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що російські окупанти атакували село Невське, скинувши чотири бомби. Населений пункт знаходиться під щоденним обстрілом з боку ЗС РФ.



«На Невське росіяни скинули чотири бомби КАБ-500. Околиці села обстріляні шістьма запальними боєприпасами та 10 артилерійськими», — написав він.



Слід зазначити, що окупанти не припиняють вогневий вплив на Невське та Білогорівку. Території цих населених пунктів під щоденним вогнем артилерії та мінометів.



Крім того, за словами Лисогора, росіяни спробували прорвати нашу оборону в Білогорівці, але в черговий раз за рік зазнали невдачі — всі спроби відбито.



Довідка



КАБ-500 — сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограм.



Нагадаємо, під час підготовки до штурм ЗС РФ значний акцент роблять на авіації, вздовж лінії фронту на Луганщині застосовуючи і літаки, і гелікоптери.