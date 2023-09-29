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Армия РФ нанесла 21 удар по Донецкой области за сутки, обстреляны 29 домов

29 сентября 2023, 11:11

Армия РФ нанесла 21 удар по Донецкой области за сутки, обстреляны 29 домов

В течение суток армия РФ нанесла 21 удар по гражданскому населению Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов погибли двое мирных жителей и еще шесть были ранены.

Россияне за сутки атаковали 12 населенных пунктов: города Авдеевка, Константиновка, Красногоровка, Курахово, Северск, Часов Яр, пгт Курдюмовка, Нью-Йорк, Петровка, села Белая Гора, Константинополь, Стенки.

Для обстрела региона войска РФ применили авиабомбы «КАБ-500», «КАБ-250», «КАБ-100», ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», артиллерию, минометы.

Поврежден 41 гражданский объект — 29 жилых домов, АЗС, магазин, кафе, училище, предприятие, ангары, комбайн, автомобиль, трансформатор.

  • По Константиновке захватчики ударили тремя управляемыми авиабомбами «ФАБ», ранили трех человек. Повреждены 5 многоэтажных домов, по меньшей мере 6 частных домов, кафе, магазин.

  • Кроме того, после полуночи российские войска нанесли по городу удар ракетой «С-300». Разрушениям подверглись склады, здание коммунального хозяйства.

  • Из артиллерии РФ обстреляла Красногоровку. Погибло двое мужчин, еще три человека получили ранения. Повреждены 6 частных домов.

  • Двумя ракетами «С-300» захватчики обстреляли Константинополь. Разрушениям подверглись 6 частных домов, ангары, комбайн, автомобиль.

  • В результате артиллерийского обстрела в Курахово повреждена АЗС.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 80 человек, с начала обязательной эвакуации — 90 970 человек, среди них 11 590 — дети, 4 115 — люди с инвалидностью.

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