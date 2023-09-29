Армія РФ завдала 21 удару по Донецькій області за добу, обстріляно 29 будинків

Протягом доби армія РФ завдала 21 удару по цивільному населенню Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл загинули двоє мирних жителів і ще шістьох було поранено.

Росіяни за добу атакували 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Сіверськ, Часів Яр, смт Курдюмівка, Нью-Йорк, Петрівка, села Біла Гора, Костянтинопіль, Стінки.

Для обстрілу регіону війська РФ застосували авіабомби «КАБ-500», «КАБ-250», «КАБ-100», ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», артилерію, міномети.

Пошкоджено 41 цивільний об'єкт — 29 житлових будинків, АЗС, магазин, кафе, училище, підприємство, ангари, комбайн, автомобіль, трансформатор.

По Костянтинівці загарбники вдарили трьома керованими авіабомбами «ФАБ», поранили трьох людей. Пошкоджено 5 багатоповерхових будинків, щонайменше 6 приватних будинків, кафе, магазин.





Крім того, після опівночі російські війська завдали по місту удару ракетою «С-300». Руйнувань зазнали склади, будівля комунального господарства.





З артилерії РФ обстріляла Красногорівку. Загинуло двоє чоловіків, ще троє людей отримали поранення. Пошкоджено 6 приватних будинків.





Двома ракетами «С-300» загарбники обстріляли Константинополь. Руйнувань зазнали 6 приватних будинків, ангари, комбайн, автомобіль.





Внаслідок артилерійського обстрілу в Кураховому пошкоджено АЗС.

Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 80 осіб, з початку обов'язкової евакуації — 90 970 осіб, серед них 11 590 — діти, 4 115 — люди з інвалідністю.

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