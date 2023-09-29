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Путін підписав указ про призов на військову службу: в армію підуть 130 тисяч людей

29 вересня 2023, 18:27

Путін підписав указ про призов на військову службу: в армію підуть 130 тисяч людей

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов громадян РФ на військову службу у жовтні-грудні поточного року.

«Здійснити з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року призов на військову службу громадян РФ у віці від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі… у кількості 130 000 осіб», — йдеться у документі, опублікованому на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Крім того, у цьому указі йдеться, що з 1 жовтня 2023 року звільнити «солдатів, матросів, сержантів та старшин, термін військової служби на призов яких закінчився».

Новобранці осіннього призову повинні будуть протягом п'яти днів з моменту зарахування до військової частини здати свої закордонні паспорти до МВС. Документи повернуть після проходження військовослужбовцям строкової служби.

Всім новобранцям, які не з'явилися на порядку денному у військкомат, загрожуватиме штраф до 30 тисяч рублів.

Раніше «Новини Донбасу» розповідали, як уникнути призову до російської армії мешканцям окупованих територій.

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