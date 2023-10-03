Зеленский посетил бригады на Лимано-Купянском направлении. Фото: ОП

Сегодня, 3 октября, президент Владимир Зеленский посетил расположение бригад, которые выполняют боевые задачи на участке Купянск–Лиман. Об этом говорится в Facebook Владимира Зеленского.



«Сегодня (3 октября — ред.) посещаем наши бригады, которые выполняют боевые задачи на одном из самых горячих направлений — Купянско-Лиманском. 103-я отдельная бригада территориальной обороны, 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша, 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада», — написал он.



Глава государства отметил, что вместе с комбригами и комбатами обсудил оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы и потребности.



Напомним, российские оккупанты для улучшения своих позиций перевели в Луганскую область 25-ую армию.