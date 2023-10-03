Зеленський відвідав бригади на Лимано-Куп`янському напрямку

Зеленський відвідав бригади на Лімано-Куп'янському напрямі. Фото: ВП

Сьогодні, 3 жовтня, президент Володимир Зеленський відвідав розташування бригад, які виконують бойові завдання на ділянці Куп'янськ–Лиман. Про це йдеться у Facebook Володимира Зеленського.



«Сьогодні (3 жовтня – ред.) відвідуємо наші бригади, які виконують бойові завдання на одному із найгарячіших напрямків – Куп'янсько-Лиманському. 103-та окрема бригада територіальної оборони, 68-а окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша, 25-а окрема повітряно-десантна Січеславська бригада», — написав він.



Глава держави зазначив, що разом із комбригами та комбатами обговорив оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання та потреби.



Нагадаємо, російські окупанти для покращення своїх позицій перевели до Луганської області 25-ту армію.