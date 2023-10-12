РФ массированно обстреливает Авдеевку: полиция показала последствия атаки

Оккупанты атакуют Донецкую область. Фото: полиция

Третьи сутки российские оккупанты атакуют Авдеевку Донецкой области. За минувшие сутки, 11 октября, есть значительные разрушения и жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.



«Авдеевка выдержала 13 российских атак, из них 11 — авиаударов. В результате обстрелов погиб гражданский человек, еще двое получили ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушены 5 многоквартирных домов, 3 частных дома, кинотеатр, цех.



Напомним, глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал о ситуации в Авдеевке. По его словам, 10 октября состоялась самая массированная атака на Авдеевку с момента полномасштабной войны. Оккупанты задействовали бронированную технику.