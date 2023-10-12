Оккупанты третий день обстреливают Авдеевку: Барабаш рассказал о ситуации в городе

Третьи сутки ситуация вокруг Авдеевки остается напряженной. Оккупанты наносят массированные удары и по городу, и по позициям ВСУ. Об этом рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.



«Не утихают бои вокруг города, не утихают обстрелы как по позициям, так и по самому городу. Эта ночь прошла более или менее спокойно именно по городу, было несколько небольших обстрелов. В 02:55 состоялся авиаудар очередной. Сегодня первый, но за прошедшие двое суток это уже где-то 30, 35-ый. Честно говоря, даже уже сбились со счетов», — отметил Барабаш.



По его словам, захватчики ударили по «правительственному кварталу». Пока информация о раненых или погибших не поступала.



Барабаш отметил, что 10 октября состоялась самая массированная атака на Авдеевку с момента полномасштабной войны. Оккупанты задействовали бронированную технику. Сначала пошло примерно 50 единиц техники и около 2000 личного состава противника.



Начальник ГВА подчеркнул, что местами украинские военные пытались контратаковать точечно.



Напомним, 11 октября оккупанты обстреливали Авдеевку Донецкой области. В результате атак погиб житель, двое получили ранения.