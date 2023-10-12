РФ масовано обстрілює Авдіївку: поліція показала наслідки атаки

Окупанти атакують Донецьку область. Фото: поліція

Третю добу російські окупанти атакують Авдіївку Донецької області. Минулої доби, 11 жовтня, є значні руйнування та жертви. Про це повідомили у пресслужбі поліції регіону.



«Авдіївка витримала 13 російських атак, з них 11 авіаударів. Внаслідок обстрілів загинула цивільна особа, ще двоє отримали поранення», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зруйновано 5 багатоквартирних будинків, 3 приватні будинки, кінотеатр, цех.



Нагадаємо, голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів про ситуацію в Авдіївці. За його словами, 10 жовтня відбулася наймасовіша атака на Авдіївку з моменту повномасштабної війни. Окупанти задіяли броньовану техніку.