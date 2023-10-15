Почти 30 дронов атаковали РФ: ПВО работало в Белгородской и Курской областях

Сегодня ночью, 15 октября, на территории Российской Федерации были замечены беспилотники. В министерстве обороны РФ сообщили, что ПВО якобы сбила все воздушные цели.



В ведомстве отметили, что дежурными средствами ПВО перехвачены двадцать семь беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать — над Курской областью и два — над Белгородской уничтожены в воздухе. Пострадавших и погибших нет.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки пробита кровля и повреждена мансарда частного жилого дома.



Напомним, в РФ рассказывали, что 11 октября якобы украинские беспилотники атаковали объекты на территории Суражского района Брянской области.