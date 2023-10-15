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Майже 30 дронів атакували РФ: ППО працювала в Білгородській та Курській областях

15 жовтня 2023, 10:33

Майже 30 дронів атакували РФ: ППО працювала в Білгородській та Курській областях

Сьогодні вночі, 15 жовтня, на території Російської Федерації були помічені безпілотники. У міністерстві оборони РФ повідомили, що ППО нібито збила всі повітряні цілі.

У відомстві зазначили, що черговими засобами ППО перехоплено двадцять сім безпілотних літальних апаратів, з яких вісімнадцять — над Курською областю та два — над Білгородською знищено у повітрі. Постраждалих та загиблих немає.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що в результаті атаки пробито покрівлю та пошкоджено мансарду приватного житлового будинку.

Нагадаємо, в РФ розповідали, що 11 жовтня нібито українські безпілотники атакували об'єкти на території Суражського району Брянської області.

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