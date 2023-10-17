Армия РФ обстреляла из РСЗО украинских правоохранителей вблизи Авдеевки

Российские оккупанты ударили по украинским правоохранителям в Авдеевке, которые везли местному населению гуманитарную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Отмечается, во время очередного рейса группа «Белый ангел» оказалась в эпицентре удара. Кассетные боеприпасы разорвались рядом с машиной.



Правоохранители не пострадали, их защитила бронированная капсула. Осколки пробили кузов и застряли в броне.



«По дороге в город полицейский экипаж накрыло огнем из «Ураганов», осколками повредило автомобиль. Это не помешало правоохранителям доставить 1500 буханок хлеба», — говорится в сообщении.





Как известно, Россия жестоко штурмует Авдеевку, где остается около полутора тысяч гражданских. Из-за плотных обстрелов доставка продуктов в город затруднена. Поэтому полицейские возят жителям гуманитарную помощь, чтобы они имели хоть какую-то еду.



Напомним, начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал о ситуации в городе.