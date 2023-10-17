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Армія РФ обстріляла з РСЗВ українських правоохоронців поблизу Авдіївки

17 жовтня 2023, 15:57

Армія РФ обстріляла з РСЗВ українських правоохоронців поблизу Авдіївки

Російські окупанти вдарили по українських правоохоронців в Авдіївці, які везли до місцевого населення гуманітарну допомогу. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Зазначається, під час чергового рейсу гурт «Білий янгол» опинився в епіцентрі удару. Касетні боєприпаси розірвалися поряд із машиною.

Правоохоронці не постраждали, їх захистила броньована капсула. Уламки пробили кузов і застрягли у броні.

«По дорозі до міста поліцейський екіпаж накрило вогнем із «Ураганів», уламками пошкодило автомобіль. Це не завадило правоохоронцям доставити 1500 буханців хліба», — йдеться у повідомленні.



Як відомо, Росія жорстоко штурмує Авдіївку, де залишається близько півтори тисячі цивільних. Через щільні обстріли доставка продуктів до міста утруднена. Тому поліцейські возять мешканцям гуманітарну допомогу, щоб вони мали хоч якусь їжу.

Нагадаємо, начальник Авдіївської ГВА Віталій Барабаш розповів про ситуацію у місті.

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