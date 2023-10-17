В Авдеевке не осталось ни одного уцелевшего здания — Барабаш

Российские оккупанты в этом месяце активизировали наступление на Авдеевку. Сейчас можно заметить спад напряжение, однако оккупанты могут вновь попытаться штурмовать город. Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире телемарафона рассказал, что в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.



По его словам, на позициях защитников продолжаются ожесточенные бои.



«Градус напряжения однозначно спадает, уже пошли третьи сутки с тех пор, как мы начали замечать, что обстрелов и ракетных ударов по территории громады стало меньше. Чего не скажешь по позициям, там тише не становится, там сотни обстрелов в сутки мы слышим», — рассказал он.



Кроме того, еще одним свидетельством спада напряжения является уменьшение количества штурмовых действий оккупантов. Однако, Барабаш не исключает, что через несколько дней будет еще одна волна штурмов.



Начальник ГВА отметил, что за неделю по территории громады произошло более 150 авиаракетных ударов. В целом, в Авдеевке много разрушенных зданий.



«К сожалению, в городе нет ни одного уцелевшего здания. Когда была активная фаза штурма, то город менялся не по дням, а по часам. Город горел, все было черное. Дома обгоревшие, но стоят, а завтра их уже сложили авиабомбами. Конечно, жаль смотреть на город, но сейчас главное победа, а потом будем восстанавливать», — резюмировал он.



Напомним, в Авдеевке остается ребенок, которого до сих пор не могут найти.