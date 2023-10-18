Под завалами многоэтажного дома в Запорожье могут находиться люди — ГСЧС

В Запорожье на месте ночного ракетного удара продолжаются аварийно-розыскные работы.

Существует угроза обрушения конструкций, что представляет опасность для спасателей и не позволяет проводить спасательно-поисковые работы. Об этом на месте происшествия журналистам сообщила представитель ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева, передает корреспондент Укринформа.

«Сейчас существует угроза обрушения конструкций дома. После того, как спасатели снимут нависающие конструкции, представляющие угрозу, они смогут продолжить работы внутри дома. Под завалами могут находиться три человека», – сказала она.

Ранее сообщалось, что ночью в городе раздалось шесть взрывов. Одна из ракет попала в многоэтажное здание. В настоящее время на месте работают все службы.

Во время проведения разбора завалов бойцы ГСЧС обнаружили жителя дома, который был заблокирован в доме. Его удалось вызволить.

Сейчас известно о двух погибших, троих раненых и пятерых госпитализированных в больницу.