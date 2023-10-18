Під завалами багатоповерхового будинку в Запоріжжі можуть бути люди — ДСНС

У Запоріжжі на місці нічного ракетного удару продовжуються аварійно-розшукові роботи.

Існує загроза обвалення конструкцій, що становить небезпеку для рятувальників і не дозволяє проводити рятувально-пошукові роботи. Про це на місці події журналістам повідомила представник ГУ ДСНС України у Запорізькій області Юлія Баришева, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі існує загроза обвалення конструкцій будинку. Після того, як рятувальники знімуть нависаючі конструкції, що становлять загрозу, вони зможуть продовжити роботи всередині будинку. Під завалами можуть перебувати троє людей», — сказала вона.

Раніше повідомлялося, що вночі у місті пролунало шість вибухів. Одна з ракет потрапила до багатоповерхової будівлі. Нині на місці працюють усі служби.

Під час проведення розбору завалів бійці ДСНС виявили мешканця будинку, якого було заблоковано у будинку. Його вдалося визволити.

Наразі відомо про двох загиблих, трьох поранених та п'ятьох госпіталізованих до лікарні.